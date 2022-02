Hoe dit normaal zo rustige dorp plotsklaps epicentrum werd van criminele schokgolf: ‘Iedereen is slachtoffer’

Een groep criminelen heeft het al maanden gemunt op zakenman Alex R. Hij zou iets te maken hebben gehad met een onderschepte partij cocaïne eind juli vorig jaar in de haven van Antwerpen. De jacht op hem begon met de vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius. Kort daarna ontvingen Alex R. en familieleden doodsbedreigingen. Waarna de criminele bende een ernstige geweldsgolf in de regio Drechtsteden aftrapte met een brand in een van zijn bedrijfspanden in Zwijndrecht.