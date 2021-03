Hoe een moeder haar zoons voor 166.000 euro oplichtte: ‘Wat ze met het geld deed? Geen idee’

Verdachte broers waren bekenden van vermoorde Lotte (14) uit Almelo

24 maart De twee Almelose broers van 15 en 17 jaar die verdacht worden van het ombrengen van de 14-jarige Lotte uit Almelo, blijven nog eens 30 dagen vastzitten. De rechtbank in Almelo heeft hun voorlopige hechtenis opnieuw verlengd. Hun vader Hans de W. (43) was eerder al wel in vrijheid gesteld. Hij is nog steeds verdachte.