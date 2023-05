Hoe explosie sfeer in portiekflat veranderde: ‘Het was zeker je ex-vriendje, zei de buurman’

Zij wilde haar baas masseren, hij stak zijn hand in haar broek: ‘Dit blijft tussen ons toch?’

Een 44-jarige man uit Wijchen die in 2020 in zijn winkel in Beuningen een jonge werkneemster zeker twee keer aanrandde, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.