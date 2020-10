Hoe groot is de kans dat je sterft aan corona? Dit zijn de dodelijke feiten

Een week eerder meldde het RIVM in zijn dagberichten in totaal 170 doden, terwijl het CBS een oversterfte van bijna 400 constateerde. Het CBS kan de sterfgevallen niet 1 op 1 aan het coronavirus koppelen, maar ziet wel duidelijk dat de extra sterfte samenvalt met de tweede coronagolf.

Dit roept herinneringen op aan dit voorjaar. De verbazing was groot toen duidelijk werd dat het RIVM niet alle coronasterfgevallen kon melden, omdat artsen niet verplicht zijn die door te geven aan de GGD. Sindsdien verwijst het RIVM ook actief naar de CBS-cijfers, en meldt het in haar eigen stukken dat er sprake is van onderrapportage.

Duidelijk is in elk geval dat het aantal coronadoden na een paar relatief rustige maanden weer fors toeneemt.

Het roept de vraag op hoe dodelijk het virus nou eigenlijk is. Hoeveel doden zijn er tot nu toe gevallen? Hoe groot is de kans om aan corona te sterven? Is het dodelijker dan de griep? Lees in onderstaande longread alles over de dodelijkheid van corona, in negen vragen en antwoorden.