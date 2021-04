Hoe ik in de PC Hooftstraat voor topsporter werd aangezien

10 jaar na schietpartij Alphen Reconstruc­tie van een drama: wat dreef Tristan tot zes moorden in winkelcen­trum Ridderhof?

4 april Tristan van der Vlis schoot in 2011 zes mensen dood en pleegde zelfmoord, in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Tien jaar later maakt deze krant een precieze reconstructie van zijn leven en zijn donkerste dagen. Wat dreef Tristan?