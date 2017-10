Hoe kan het dat gestoorde daders vrij rondlopen en geen tbs krijgen?

Vraag en antwoordHet is de vraag die iedereen op dit moment stelt. Hoe kon de verdachte van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber vrij rondlopen? Ondanks een eerdere veroordeling voor gruwelijke misdrijven? Michael P. kreeg geen tbs. Hij weigerde mee te werken aan onderzoek. Krijgt een verdachte eigenlijk nooit tbs als hij of zij niet meewerkt? Hoe zit dat?

De antwoorden vormen een ietwat ongemakkelijke waarheid. Bijna alle daders komen vroeg of laat vrij en je kunt wel degelijk tbs opleggen als iemand weigert zich te laten onderzoeken. Maar het is lastig en een garantie op een veilige samenleving is het niet.

Het is op dit moment nog te vroeg om specifiek over verdachte Michael P. conclusies te trekken. Daarvoor ontbreekt essentiële informatie. Maar in zijn algemeenheid zijn er best antwoorden te geven op prangende vragen over daders die op het oog niet sporen. Dit is hoe het systeem in theorie werkt.

Hoe kan het dat een veroordeelde vrij rondloopt?

Alle daders komen vroeg of laat vrij. Alleen levenslang gestraften zitten voor het leven vast en zelfs dat gaat veranderen. Daders met langere onvoorwaardelijke celstraffen zijn tegenwoordig niet automatisch 'vrij'. Na 2/3 deel van de straf komen ze voorwaardelijk vrij. Ze verlaten de gevangenis en (indien nodig) krijgen ze voorwaarden mee, zoals bv. begeleiding en behandeling. Als een dader tijdens of na zijn detentieperiode bijvoorbeeld terechtkomt in een gesloten forensisch psychiatrische kliniek voor een behandeling, krijgt hij te maken met het verlofsysteem. Dat systeem is bedacht om mensen te laten wennen aan een terugkeer naar de samenleving en zo gevaar te voorkomen.

Waarom moet je mensen laten wennen aan de samenleving?

Veroordeelden met psychische problemen kun je in een kliniek of gevangenis op papier testen op het gevaar van recidive (herhaling gevaarlijk gedrag), maar dat is slechts theorie. In de praktijk moeten deskundigen daadwerkelijk kunnen bekijken hoe iemand zich gedraagt in de maatschappij en of er nog gevaar is. Daartoe dient het begeleid verlof en het onbegeleid verlof. Eerst met een begeleider op stap dus. Als dat goed gaat en de dader rustig is en zich weet te handhaven, komt pas het onbegeleid verlof. Dan moet een veroordeelde zichzelf bewijzen.

Kan een verdachte geen tbs krijgen als hij niet meewerkt?

De stelling dat een rechter geen tbs op kan leggen omdat een verdachte niet mee wil werken aan onderzoek, klopt niet. Als de rechter besluit dat verdachten voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht moeten, dan gaan ze. Of ze nu willen of niet. Op basis van het rapport van het PBC kan een rechter vervolgens ook 'zelfstandig' een tbs opleggen. Tbs is overigens geen straf, maar een maatregel.

Hoe werkt dat dan?

Weigerachtige verdachten die naar het PBC worden gestuurd, wonen zeven weken op een afdeling met andere verdachten. Ook al zwijgen ze hardnekkig en gaan ze in een hoekje staan, hun gedrag en interactie met mede-observanten wordt vastgelegd in dagrapporten. Daarnaast probeert het PBC onderzoek te doen onder familieleden. Hoe zit iemand in elkaar? Wat heeft hij gedaan in zijn leven? Zo kan een bepaald beeld ontstaan van een verdachte. Op basis van dat beeld, het strafdossier in de zaak en de mening van deskundigen kan een rechter vervolgens in theorie zelfstandig tbs opleggen.

Zijn daar concrete voorbeelden van?

Robert M., hoofdverdachte in de bekende en beruchte Amsterdamse zedenzaak, wilde niet meewerken. Over hem is toch een advies opgesteld: tbs met dwangverpleging. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en 11 maanden. Plus tbs.

Waarom legt een rechter in individuele zaken dan toch geen tbs op?

De grondregel is dat een rechter een tbs op kan leggen als forensisch deskundigen dat adviseren. Zo hou je rekening met de deskundigheid van de specialisten. De wet staat echter toe dat de rechter daarvan afwijkt als bij hem of haar de overtuiging bestaat dat er toch sprake is van een stoornis. In dat geval kan de rechter echter niet terugvallen op de mening van een deskundige. Als de rechters (in zware strafzaken zijn het er drie die beslissen) geen stoornis kunnen vaststellen (die ook nog eens van invloed moet zijn geweest op het misdrijf), moeten zij er dus van uit gaan dat iemand volledig verantwoordelijk was voor het misdrijf en dus volgt wettelijk gezien een celstraf.

Waarom mag een verdachte eigenlijk weigeren mee te werken?