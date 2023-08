Hoe kleine Sven 'per ongeluk’ zijn knuffel in de ondergrondse afvalcontainer gooide en die weer terugkreeg

‘Waar maakt iedereen zich druk om?’, dacht Adrienne Broerse (31) vroeger als vaders en moeders in paniek waren omdat een van hun kinderen een knuffel kwijt was. Dat was toen ze zelf nog geen moeder was. Toen zoontje Sven dinsdag triomfantelijk in zijn handen stond te klappen voor een van de verzamelcontainers op de kruising Oude Rijksweg/Ruychrockstraat in 's-Heer Hendrikskinderen, wist ze dat het foute boel was. En begreep ze meteen ook die moeders en vaders van vroeger.