Hoe ongezond is de inspanning van Maarten van der Weijden? ‘Dit is met niks te vergelijken’

Een etappekoers in de Giro d‘Italia of de Tour de France is zwaar, een marathon uitlopen is afzien, het lopen van meerdere marathons in een paar dagen tijd is helemaal een aanslag op je lijf, maar 200 kilometer zwemmen zonder lange pauzes is volgens Bongers en Plasqui met geen enkele andere sportprestatie te vergelijken. ,,Deze prestatie is ongeëvenaard. We kennen niemand die eenzelfde soort inspanning heeft geleverd. Zijn lijf zal hier maanden van moeten herstellen.’’

Speekselmonsters

De twee zijn allebei universitair docent bij de vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht. Plasqui verzamelt, net als vorig jaar, speekselmonsters van Van der Weijden. ,,Vlak voor zijn Elfstedenzwemtocht, tijdens en ook na afloop nemen we monsters bij hem af om te kijken hoeveel energie hij de afgelopen dagen heeft verbruikt. Dat meten we aan de hand van stabiele isotopen, door het analyseren van deze gegevens weten we hoe groot Maartens CO 2 -productie en dus ook zijn energieverbruik was.’’

Uit de metingen van Plasqui bleek dat Van der Weijden vorig jaar tijdens 2,5 dag zwemmen ongeveer 30.000 kilocalorieën verbrandde. Een volwassene verbrandt op één dag gemiddeld 2.500 kilocalorieën. De sporter verbruikt ongeveer vijf keer zoveel op een dag, volgens zijn kok is dat te vergelijken met 65 hamburgers.

Quote De prestatie van Van der Weijden is ongeëvenaard. We kennen niemand anders die zo'n inspanning heeft geleverd Bart Bongers, inspanningsfysioloog aan de Universiteit Maastricht

,,Daar valt moeilijk tegenop te eten. Hij heeft vorig jaar ervaring opgedaan en weet nu beter hoeveel en welk type voeding hij binnen moet krijgen. De focus ligt op hoogwaardige sportvoeding; koolhydraten, glucose en fructose zijn voor hem het meest ideaal. Toch is het allemaal niet voldoende om het aantal calorieën dat hij verbrandt, te compenseren. Hij zal straks veel extra's moeten eten om zijn negatieve energiebalans weer recht te trekken’’, aldus inspanningsfysioloog Bongers.

Hartspier

Of het lijf van Van der Weijden op langere termijn last krijgt van zijn monstertocht, is volgens Bongers moeilijk in te schatten. ,,Aangezien er niemand in de wereld is die eenzelfde soort inspanning in het water heeft geleverd, hebben we geen vergelijkingsmateriaal. Fysiologisch gezien zou het zomaar kunnen dat het niet gezond is wat hij heeft gedaan. De hartspier moet al die dagen hard werken, het kan zijn dat de spier door chronische overbelasting beschadigd raakt. Dat komt vaker voor bij ultrasporters. Maar Maarten is ijzersterk en zijn voorbereiding was dit jaar ook buitengewoon sterk, zeker ook mentaal. Dus wij denken dat het goed met hem komt. De komende dagen zal hij vooral veel slapen en eten.’’

De twee wetenschappers kunnen zich niet voorstellen dat de olympisch kampioen zijn megaprestatie volgend jaar opnieuw ten uitvoer brengt. ,,Nee, dat lijkt ons niet verstandig. Hij heeft zo'n beetje het onmogelijke volbracht. Het is mooi zo.’’