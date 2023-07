Hoe privédetective het aantal diefstallen in deze supermarkt terugdrong: ‘Keek met politieblik rond’

Bevolking groeit minder hard door dalen immigratie Oekraïners

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar met bijna 55.000 mensen gegroeid. Dat is ruim de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen nam de bevolking toe met ruim 119.000 inwoners. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek valt de groei nu vooral een stuk lager uit door de teruggelopen immigratie vanuit Oekraïne.