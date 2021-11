Hoe relschoppers de macht grepen in Rotterdam: ‘De politie heeft niks meer te zeggen’

19.00 uur. ‘De politie verwacht enkele tientallen demonstranten’

Is het protest aangemeld? ,,Nee’’, vertelt de woordvoerder van de burgemeester. Maar bij de politie is de aankondiging natuurlijk bekend. Bij de burgemeester, politiechef en hoofdofficier al enkele dagen, zo vertelt Ahmed Aboutaleb vele uren later. De politie verwacht enkele tientallen demonstranten. Vergelijkbaar met eerdere coronaprotesten in Rotterdam. Er worden enkele tientallen agenten achter de hand gehouden, zo wordt later verteld. ,,Ook een niet aangemelde demonstratie verdient ruimte.’’