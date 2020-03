Hoe serieus was het aanslagplan ‘met bomvesten en autobommen’ van jihadverdachten uit Zoetermeer?

LIVEHebben politie en justitie een aanslag met bomvesten en autobommen voorkomen met de arrestatie van twee mannen in Zoetermeer afgelopen november? Of is dat een ‘waanidee’, zoals een van de verdachten het stelt? Vanmorgen komen de twee verdachten voor het eerst voor de rechter, volg de rechtszaak hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Het Openbaar Ministerie bracht de aanhouding van de twee mannen in november met een fors persbericht naar buiten: ze zouden van plan zijn geweest om eind 2019 een aanslag te plegen in Nederland, met bomvesten en autobommen. De twee verdachten, Shahram K. (34) en Sahand I. (21), werden door zwaar bewapende arrestatieteams opgepakt. Shahram werd klemgereden in Den Haag, Sahand werd aangehouden thuis bij zijn ouders in Zoetermeer. Volgens buurtbewoners was hij de laatste periode ‘erg religieus'. In een van de woningen van de twee verdachten trof de politie in een verborgen ruimte een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met sim-kaarten aan.

Het onderzoek naar de mannen werd gestart toen de politie een zogenoemd ambtsbericht van inlichtingendienst AIVD kreeg. De politie zette daarop undercover-infiltranten in, die slaagden erin contact te krijgen met zeker een van de twee mannen.

Geen doelwit bekend

Maar justitie schreef in het persbericht ook: ,,Het is niet duidelijk geworden wat het doelwit van een aanslag had moeten zijn. Er zijn bij de verdachten geen vuurwapens of explosieven aangetroffen.” Een van de twee verdachten stelde na zijn aanhouding dat hij helemaal geen intenties had voor een aanslag en ook niet met dat soort ‘waanideeën’ in verband wil worden gebracht.

Uit het onderzoeksdossier zou blijken dat de twee in de loop van 2019 via berichten-app Telegram spraken over het plegen van een aanslag. Ook kochten ze onder meer vuurwerk (cobra 6-knallers) en andere spullen waar mogelijk een explosief van te maken is.