Hoe staan we ervoor als in 2022 weer de bloesem als sneeuw op de tuin valt?

Omdat we vorig jaar zo intens meemaakten, herinner ik me sommige dingen bijzonderder dan in andere jaren. Zoals dat de bloesemblaadjes van onze perenboom als sneeuw op de achtertuin liggen. Vorig jaar was dat ook zo.

De muziek van Radio 4, nog zoiets. Al een jaar mijn achtergrond terwijl ik werk (als mijn vrouw binnenkomt voor een praatje drukt ze ’m altijd even uit. Generatiedingetje denk ik). Maar dit: beneden even koffie maken, met dat kopje naar boven en dan op mijn werkkamer het knopje op de wereldontvanger aantikken waarop Radio 4 staat voorgeprogrammeerd (94.70). Heerlijk moment. Ik zal het altijd aan dit coronajaar linken.

Dus veel is al een jaar hetzelfde hier in huis, net zoals bij u waarschijnlijk. Knap hoor, dat we het blijven uithouden. Toch kijken we nu anders naar het leven dan een jaar geleden. Ik denk dat er toen meer angst en vooral veel meer onwetendheid was. Onwetendheid over wat het virus zou brengen. Onwetendheid over het virus überhaupt. Had ons toen, april 2020, verteld dat we er een jaar later nog niet af waren, we hadden het niet aangekund. Toch gebeurde het.

Hetzelfde geldt voor het vaccin. Ook daarover wisten we niets. Terwijl we nu allemaal vaccinexperts lijken: dat wil ik wel, dat niet. Dat nooit, dat liever dan het andere. Begin vorig jaar vertelden alle echte experts ons dat het vinden van een vaccin gemiddeld tien jaar duurt: dus hoop maar nergens op. Intussen zaten andere wetenschappers zo hard te knutselen in hun laboratoria dat ze in september zomaar prototypes klaar hadden. Leve de wetenschap.

Quote Ik ben benieuwd hoe we ervoor staan als in 2022 de bloesem van de perenboom weer als sneeuw op de tuin valt.

We weten meer dus, nu. Meer over het virus, meer over het vaccin. Maar we weten ook dat we volgend jaar op dit jaar zullen terugkijken met een heel andere blik dan nu. Maar welke blik? Ik vind het verwarrend, deze tijd. Sommigen van ons lopen rond met het vaccin, voor hen gloort hoop. Anderen moeten nog maanden wachten voor ze een vaccin krijgen. Mensen liggen nog op de ic’s. Mensen gaan nog besmet raken, er gaan nog veel mensen sterven de komende maanden.

En de ellende in India, Brazilië? Gaat dat nog wat voor ons betekenen? Komt het weer terug, terwijl wij denken dat we er al langzaam uitkomen? Ik ben benieuwd hoe we ervoor staan als in 2022 de bloesem van de perenboom weer als sneeuw op de tuin valt.

