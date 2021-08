Hoe vaak hebben we al niet gedacht dat het normale leven weer terug was?

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 521. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We zitten natuurlijk allang niet meer in quarantaine. Wij niet, de meesten van u niet, als u er al ooit in gezeten hebt. Dus dat deze rubriek nog steeds zo heet, is een beetje absurd. Maar misschien hoeven we de naam niet eens te veranderen en kan-ie binnenkort helemaal weg. Want het is klaar hè, met corona.

Of toch niet? Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik wil heel graag iets vinden van de nieuwste corona-ontwikkelingen. Alleen: ik weet niet wat. De eerste opwelling is natuurlijk: heerlijk, we zijn er bijna af. Blij voor ons, blij voor de ondernemers, de zorgenden, de verzorgden, de geïsoleerden, blij voor de scholieren en studenten die eindelijk weer gewoon naar school en college kunnen. Een normaal leven, het is terug. Hiep hiep hoera. Eindelijk.

Maar laten we eerlijk zijn: hoe vaak hebben we dat al niet gedacht? Nog kort voor we deze zomer op vakantie gingen dachten we dat het gebeurd was. Vorig jaar ook zeker twee keer. ’t Kwam nooit uit. En dan, als je goed luistert naar wat Rutte en De Jonge zeggen, weten ze het zelf ook niet helemaal zeker. Als alle cijfers het toelaten gaan ‘we’ 20 september driekwart open, iedereen weer naar school en werk en in november is het helemaal gebeurd.

Quote Je hoeft maar even de blik buiten Nederland te verleggen om te zien dat corona nog helemaal niet weg is

Als... 1,8 miljoen mensen in Nederland hebben nog niet eens een eerste prik gehad. Velen misschien buiten hun schuld. Maar een groot aantal wil helemaal geen vaccinatie. Hoe moet dat dan verder als wij de maatschappij weer opengooien? Gaan we de niet-gevaccineerden weigeren in die nieuwe maatschappij? Gaan we ze beschouwen als een gevaar voor de wel-gevaccineerden? Nemen we voor lief dat ze ernstig ziek worden? Hebben we geen zorgplicht naar hen, ook al willen ze er misschien zelf niet van weten?

Zoveel vragen zijn er nog. Los van het blijvende gevoel van ongeloof. Je hoeft maar even de blik buiten Nederland te verleggen om te zien dat corona nog helemaal niet weg is. Nu niet, in november niet. Wie zegt dat er niet tig andere varianten langs komen behalve de delta waar we nu mee kampen. Die zelfs voor de wel-gevaccineerden gevaarlijk kunnen zijn? Nou ja, ik wil de euforie niet wegpraten. Ik wil graag geloven dat we eraf zijn en de coronacolumn met pensioen sturen. Maar...

