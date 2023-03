Hoe veilig is Nederland? Politie heeft ‘nog geen euro ontvangen’ van uitgetrokken miljoenen

Agent buiten dienst dwingt meisje op knieën met bijl in Sassenheim

Een agent is met een hakbijl op een groep jongeren afgekomen in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Eén van hen, een meisje, trok hij aan haar jas mee en gaf hij opdracht op haar knieën te gaan zitten. De agent was op het moment van het incident niet aan het werk, maar thuis, waar de jongeren hem hadden opgezocht. De agent werkt voorlopig niet en de politie onderzoekt de zaak.