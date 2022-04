Hoe zedenrecherche te werk gaat na Voice-schandaal: 'Tweede klap kunnen we niet hebben’

Het was net over de helft van een unieke periode bij de zedenpolitie, toen het schandaal bij het televisieprogramma The Voice of Holland via het programma Boos aan het licht kwam. Na de uitzending kwamen er honderden belletjes extra binnen bij de politie. En vooral in Midden-Nederland stond de telefoon roodgloeiend: meldingen en aangiftes van nieuwe zedenzaken stroomden binnen. Omdat slachtoffers zich gesterkt voelden om alsnog te vertellen over het seksueel overschrijdende gedrag dat zij meemaakten, ook al was het soms jaren geleden.