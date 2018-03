Hoessein zoekt zijn verloren kleinkinderen in De verloren kinderen van het Kalifaat

Heftig ademend houdt Hoessein voor de eerste keer zijn kleindochter vast. Niet thuis in Assendelft, maar duizenden kilometers verderop in het in puin geschoten voormalig kalifaat in Syrië. ,,Ik ben je opa”, zegt hij met tranen in zijn ogen. De vierjarige huilt, haar donkerblonde krulletjes vastgebonden in een klein staartje. Naast haar op de bank zit haar moeder, ze huilt ook.

Ze draagt een hoofddoek, maar niet langer de gezichtsbedekkende niqab die ze ooit droeg in Zoetermeer, enkele weken voor haar vertrek in 2013. Snikkend tegen haar vaders schouder zegt ze nu, jaren later: ,,Ik ben er ingeluisd papa. Ze hebben me er gewoon ingeluisd”.

Of ze de waarheid vertelt of niet, het is een hartverscheurde scene uit de BNNVARA- documentaire De verloren kinderen van het kalifaat, vanavond te zien op NPO 2. De film is gemaakt door journalist en documentairemaker Sinan Can (40), die eerder al de tweeluik In het spoor van IS maakte. Samen met Hoessein (56) reisde hij nog geen twee maanden geleden af naar Syrië. Op zoek naar de plek waar Hoesseins zestienjarige zoon en IS-strijder Ilyas stierf, maar vooral op zoek naar zijn nog levende dochter Meryem en haar twee jonge kinderen van twee en vier.

Zijn dochter had Hoessein al sinds 2013 niet meer gezien. Ze reisde haar man achterna naar Syrië. In het kalifaat werden twee meisjes geboren. Ook Meryems moeder, de ex van Hoessein, kwam naar Syrië. Ze nam haar jongste zoon mee, Ilyas, slechts veertien jaar. Hij stierf anderhalf jaar later bij een bombardement.

Het verdriet van Hoessein over het gemis van zijn kinderen en kleinkinderen is door de hele documentaire heen te voelen, en het vormde de grootste drijfveer voor Can om de documentaire te maken. ,,Hoessein ging ten onder aan zijn verdriet. Hij sliep met zijn zoontjes pyjama in zijn armen. Dat vond en vind ik nog steeds heel aangrijpend.”

Quote De walging blijft overheersen bij het zien van zo veel bruutheid. Het is gewoon onvoorstelbaar. Daar kan je geen harde huid voor kweken Sinan Can

Angst

Vader Hoessein toont zich de hele reis strijdbaar, maar ook erg emotioneel en angstig. ,,Hij was bang dat het niet zou lukken, dat hij zijn kind en kleinkinderen nooit meer zou zien. De laatste dagen heeft hij nauwelijks meer gegeten en geslapen.” Voor Can, zelf al meerdere malen in het gebied geweest, was het wederom aangrijpend om weer in Syrië te zijn. ,,Ik was benieuwd welke indruk de oorlog zou maken op Hoessein. Maar ik zelf was ook weer vol met onbegrip. De walging blijft overheersen bij het zien van zo veel bruutheid. Het is gewoon onvoorstelbaar. Daar kan je geen harde huid voor kweken.”

Voor hem zelf, als vader, was de reis extra moeilijk. Niet alleen door het zo overduidelijk aanwezige verdriet van Hoessein. ,,Je ziet daar zo veel kinderen lijden. Het is echt puur leed. Meisjes die roepen om hun dode moeder, kinderen die slapen tussen de kapotgeslagen gebouwen. Die kinderen zijn allemaal slachtoffer. Zij kunnen er niks aan doen. Zij hebben hier niet voor gekozen.”

Over het resultaat van de documentaire is Can tevreden. ,,Het moest geen slap aftreksel worden van In het spoor van IS, en dat is het ook niet. Als het nou niet gelukt was om zijn dochter en kleinkinderen te vinden, dan was het voor mijn gevoel niet af geweest. Maar voor nu ben ik tevreden. We zijn veilig en de ontmoeting is gelukt.”

Zijn dochter en kleinkinderen heeft Hoessein niet mee naar huis kunnen nemen. Dat is wel zijn ultieme doel, zeker nu hij weet dat allebei de meisjes ziek zijn. Ze hebben tyfus en hepatitis. In een van de laatste scènes, terwijl Hoessein naar buiten loopt met in zijn ene hand een boodschappentas van de Jumbo en in zijn andere hand het knuistje van zijn kleindochter, belooft hij het huilende meisje dan ook dat opa ze uiteindelijk komt halen.

De verloren kinderen van het Kalifaat - maandag 26 maart om 21.00 uur op NPO 2.