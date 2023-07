Hof: Joost Knevel, berucht om pedonetwerk, is onbehandelbaar: ‘Moet slachtoffers met rust laten’

Complotdenker en oud-inwoner van Bodegraven Joost Knevel (45), die met anderen een verhaal over ritueel satanisch pedoseksueel misbruik de wereld in slingerde, krijgt geen verplichte behandeling. Vanwege zijn paranoia heeft dat volgens het gerechtshof geen zin. Zijn gedrag veranderen is onmogelijk.

Ook in hoger beroep is hij veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Vanwege de ‘onwrikbare denkbeelden’ van Knevel, die te verklaren zijn door een psychische stoornis, en vanwege zijn persoonlijke omstandigheden, ziet het hof in Den Haag echter niets in een meldplicht en een verplichte behandeling.

Knevel wil graag bij zijn kinderen in Spanje wonen. Hij was tijdelijk in Nederland, maar wil opnieuw naar dat land emigreren om er een of meerdere B&B’s te runnen. De meldplicht belemmert hem bij het opbouwen van het Spaanse leven zoals Knevel dat voor zich ziet. Door zijn paranoïde waanstoornis zal het hem nooit lukken om zijn gedrag te veranderen, volgens de reclassering. Dus moet maar worden geprobeerd om dat onder controle te houden.

Nog steeds video's

Tijdens zijn hoger beroep verklaarde Knevel dat hij nu weet dat hij bij het aan de kaak stellen van het vermeende pedoseksuele misbruik geen namen mocht en mag noemen. Hij zou willen dat het vermeende misbruik onderzocht wordt, maar zegt zich erbij neer te leggen als dat niet gebeurt.

Die boodschap kwam oprecht over, vindt het hof, maar tegelijkertijd is Knevel nog wel altijd bezig met het opnemen van video’s. Die bewaart hij in een kluis en als er iets met hem gebeurt, krijgt heel Nederland die volgens hem te zien.

Met rust laten

Van het hof mag Knevel in zijn proeftijd niet spreken en niets online zetten over misbruik. Ook mag hij hierover niet chatten en moet hij medeverdachten en de slachtoffers met rust laten.

Knevel maakte zich schuldig aan opruiing, verspreiding van die opruiende boodschap, bedreiging en smaad. Met zijn boodschap, die hij meermaals herhaalde in zijn online video’s, wilde hij aandacht vragen voor ritueel satanisch pedoseksueel misbruik waarvan hij zelf slachtoffer zou zijn geweest. Er bestaat geen enkel objectief bewijs voor. Datzelfde geldt voor het feit dat een kind zou zijn vermoord. Tijdens gesprekken met de reclassering kon het alleen maar hierover gaan, ieder ander onderwerp werd door Knevel die richting op gestuurd.

Knevel wees RIVM-directeur Jaap van Dissel, minister-president Mark Rutte, een Bodegraafse huisarts en een basisschooldirecteur aan als ‘daders’ en riep op om actie tegen hen te ondernemen. Daardoor kan Van Dissel niet meer zomaar gaan en staan waar hij wil en moet hij accepteren dat hij continu beveiligd wordt. Zo riep Knevel op onlineplatform Red Pill Journal over Van Dissel: ‘Die man is een duivels dilemma, dus wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held. Dat is mijn afsluiting.’

Zee

En over Rutte, die als leider van Nederland ook schuld zou hebben aan het vermeende ritueel satanisch pedoseksueel misbruik dat in Nederland zou plaatsvinden: ‘We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook. Mensen moeten wakker worden.’

De huisarts kreeg te maken met mensen die langs zijn huis reden en foto’s maakten. Hij kreeg brieven met daarin de beschuldiging dat hij bloed aan zijn handen had. En er werden bloemen met briefjes in zijn tuin en in die van zijn buren gelegd. Rond 11 mei 2021 werd via Telegramgroep ‘Bataafse Nieuws’ een video verspreid waarin Klaus Schwab (World Economic Forum), Hugo de Jonge, Mark Rutte, Diederik Gommers en Jaap van Dissel te zien zijn in oranje overall en met kaalgeschoren hoofd. Ze krijgen een strop om hun nek of een zak over hun hoofd en worden opgehangen.

