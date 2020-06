Hof ‘plaatst’ als straf foto van hardnekkige oplichter die 6 jaar cel krijgt

Nabestaan­den tegen Thijs H.: ‘Kijk in de spiegel, mon­ster’

15:47 Thijs H. had al heftige psychotische klachten sinds 2018 maar behandelaars misten de ‘rode vlag'. Zijn psychose werd onderschat, hij kreeg juist adhd-medicijnen die waanbeelden ‘aanjagen'. Verslaggever Niels Klaassen is er vandaag bij in de rechtszaal en doet via Twitter live verslag.