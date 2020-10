Hogere straf dan eis kinderpornozaak ex-hoofdredacteur Gaykrant

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank wel rekening gehouden met het feit dat P. verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Door deze persoonlijkheidsproblematiek zoekt hij sneller zijn toevlucht in alcohol en drugs. Tijdens de zitting twee weken geleden vertelde P. ook dat hij in de betreffende periode - tussen maart 2016 en begin dit jaar - niet goed in zijn vel zat en dat hij verslaafd was aan alcohol en drugs. Hij zou de beelden hebben bekeken als hij onder invloed was.



De rechtbank vindt het dan ook van het grootste belang dat P. van zijn verslaving en achterliggende problematiek afkomt. Dit is ook de voornaamste reden dat de rechtbank een deels voorwaardelijke straf oplegt, met een proeftijd van drie jaar. Aan die proeftijd zijn verschillende bijzondere voorwaarden gekoppeld, waaronder de verplichting tot reclasseringscontact en behandeling. Ook moet hij meewerken aan controles naar zijn computerapparatuur, die steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats zullen vinden.