Hogeschool bant lesboek met tekst over ‘respectloze’ Marokkanen: ‘Nooit eerder klachten’

De Hogeschool Utrecht noemt de tekst ‘ontluisterend'. Tegelijkertijd is het de docenten de afgelopen jaren niet opgevallen dat er zo generaliserend over bevolkingsgroepen werd gesproken. ,,Het is leerzaam dat een student dit aankaart. We hebben dit lesboek al zes jaar in gebruik. Er heeft nooit eerder iemand over aan de bel getrokken", zegt woordvoerder Jos Steehouder.



De docenten zeggen dat de passage ‘een blinde vlek’ voor hen was, maar zijn het volledig met Ezra eens. ,,Het is niet acceptabel wat er staat en het is ook niet waar", aldus Steehouder. Overigens zegt de hogeschool dat het studieboek er sowieso uit ging volgend jaar, omdat het al zo oud is. Dat was al voor deze discussie besloten.