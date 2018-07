Holleeder: Niets met criminelen te maken, mijn geld legaal verdiend

In de weken voor zijn dood vertelt Endstra aan verschillende mensen dat hij bang was te worden geliquideerd in opdracht van Holleeder. Endstra, die tijdens de zogenaamde ‘achterbankgesprekken’ met de toenmalige Criminele Inlichtingen Dienst aangaf door Holleeder te worden afgeperst, zegt in Harry Mens’ Business Class, twee dagen voor de aanslag op zijn leven, Holleeder echter niet te kennen.



Als Endstra en zakenpartner David Denneboom maandag 17 mei om 11.30 uur het kantoor verlaten, loopt een man op het duo af. De ‘kleine man met donkere ogen’, rode jas en witte pet, schiet op Endstra. Vijf à zes luide knallen. Na een kort ‘kat-en-muisspel’ rond geparkeerde auto’s wordt Endstra in het hoofd geraakt. Denneboom wordt slechts in zijn been geraakt. Een ‘godswonder’, zo noemt hij het zelf.

Blunder met bewijsmateriaal

Een zakenrelatie van Endstra ziet kort voor de schoten twee mannen. Één van hen, in een rood T-shirt, gebaart heftig naar een man in een blauw shirt. Die laatste, 'een mediterraan type', zit op een bankje te wachten. Na de moord zien getuigen de schutter, en achter hem twee mannen, hard weglopen. Een Mercedes-busje moet als observatievoertuig hebben gediend.



In een gestolen Alfa Romeo, die was weggesleept bij de liquidatieplek maar later weer aan de eigenaar werd teruggegeven, vindt een garagemedewerker later een rode jas met witte bies (zoals de schutter droeg) en twee vuurwapens . De recherche had die over het hoofd gezien. Een blunder, want het blijkt cruciaal bewijsmateriaal. Eén pistool is vrijwel zeker het moordwapen.

Angels moesten Holleeder liquideren

Op het jack en het wapen wordt dna van de Rus Namik Abbasov, die later in zijn cel overleed aan een hersenbloeding, aangetroffen. Ook van Özgür C., die werd vrijgesproken, worden bij de moordplek sporen gevonden. De Turks-Nederlandse crimineel Hidir Korkmaz meldt op 7 juli 2005 aan de recherche dat Willem Endstra aan de toenmalige 'president' van de Amsterdamse Hells Angels had gevraagd Willem Holleeder te liquideren.



Holleeder hoort dat en uiteindelijk vermoorden Ali T. en Ziya G. Endstra, aldus Korkmaz. Er komt een forse groep Turks-Nederlandse criminelen in beeld die met de liquidatie in verband worden gebracht: de ‘groep Holleeder’. ,,Ik ken heel die Turken niet’’, zegt Holleeder. ,,Da’s lastig, want ik had die Korkmaz wel eens willen vragen hoe hij daar in hemelsnaam bij kwam.’’ Korkmaz overlijdt bij een bizar visongeluk.

'Ik ken ongelooflijk veel mensen'