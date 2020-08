Holya (17) schildert de genocide op haar volk: 'Ik was zo bang, IS zat overal’

zomer in nederland Brunssum­mer­hei­de, meer dan een plaats delict: ‘Natuurlijk durf ik hier alleen te komen’

15:16 Miljoenen Nederlanders herontdekken deze maand hun eigen land. Edwin Winkels is een van hen. Hij doet dagelijks verslag. Vandaag: Deel 2: Brunssummerheide. De naam is onlosmakelijk verbonden met een aantal bekende misdaden. Maar omwonenden en toeristen genieten er vooral van de rust en de schoonheid in het hart van de oude mijnstreek.