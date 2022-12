‘Homer’, ‘woman’ en ‘gaslighting’: dit zijn de woorden van het jaar in andere landen

Klimaatkle­ver is gekozen tot woord van het jaar 2022

Met ruim een kwart van de stemmen is ‘klimaatklever’ gekozen tot het woord van het jaar 2022. Het woord won zowel in Nederland als in België de verkiezing, zo maakten hoofdredacteuren Ton den Boon en Ruud Hendrickx van de Dikke Van Dale dinsdag bekend.

8:24