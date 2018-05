'Homoseksualiteit is prima, maar we hoeven het niet te zien'

De opvattingen van Nederlanders over homo's en biseksuelen zijn steeds positiever, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van onderzoek. In 2006 was iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders positief over homo- en biseksualiteit, nu is dat gestegen tot bijna driekwart (74 procent).

Zo'n 6 procent denkt negatief over deze groep mensen, dat was eerder 15 procent. ,,De houding is in alle bevolkingsgroepen positiever, ook in groepen waar men van oudsher negatief over homo- en biseksualiteit denkt, zoals oudere of religieuze personen. Scholieren denken ook steeds positiever over homoseksualiteit'', aldus het SCP.

Moeite met zoenende mannen

Toch hebben veel Nederlanders nog altijd meer moeite met twee zoenende mannen of vrouwen op straat dan een man en een vrouw die zoenen. Daarbij zegt ruim een vijfde meer moeite te hebben met twee mannen die hand in hand lopen dan met een man en vrouw die dat doen.

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) ziet daarom nog wel verbetermogelijkheden. ,,Het goede nieuws is als een dun laagje vernis. Daaronder zit de rauwe werkelijkheid dat mensen homoseksualiteit accepteren zolang het maar niet zichtbaar wordt. Zolang het achter gesloten deuren blijft. Blijkbaar mag je het wel zijn, maar mag je het niet zien!"

Volgens het SCP zijn ook de opvattingen over transgenders en genderdiversiteit gunstiger geworden. Zo dacht in 2012 maar 45 procent positief hierover, dat is nu gestegen tot 57 procent. Minder dan een op de tien (9 procent) denkt negatief over transgenders. Dat was eerder 11 procent.

Religie en andere culturen

Groepen in de samenleving die het negatiefst denken over homo- en biseksualiteit zijn protestanten, leden van overige religies en allochtonen. ,,De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden'', aldus de onderzoekers.