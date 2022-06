Hond bijt kat dood, baasje loopt ‘grinnikend’ door: ‘Hij deed alsof er niks aan de hand was’

Het was 14.00 uur. Hannah (19) was net klaar met haar werkoverleg in verpleeghuis Waalburcht, toen ze vanuit haar ooghoek door het raam een man zag lopen met drie grote honden, aangelijnd. Tot Hannah's ontsteltenis had één van die honden een kat in zijn bek. ,,Ik riep naar mijn collega's: kijk nou eens wat er gebeurt daar! We schrokken ons rot natuurlijk.”

De man liep volgens Hannah een doodlopende straat in met zijn honden. ,,En hij had een blik op zijn gezicht alsof er helemaal niets aan de hand was. Ik kreeg, net als mijn collega's, al snel het idee dat-ie er op uit was het beestje te dumpen in die straat. Wat zou hij daar anders te zoeken hebben? Er was geen hondenuitlaatveldje of zo ook.”