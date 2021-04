Hond Griff is dol op de Amsterdamse metro en is na aandoenlijke video ook geliefd op TikTok

viral Ongeloof bij Amsterdam UMC om video over ‘leeg ziekenhuis’: ‘Ze plaatsen zorg in kwaad daglicht’

31 maart Het Amsterdam UMC baalt van een video die op sociale media rondgaat waarin de indruk wordt gewekt dat er amper coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In de video, die op Facebook meer dan 14.000 keer is gedeeld, laat een onbekende filmer tientallen lege bedden zien. In werkelijkheid gaat het niet om een patiëntenafdeling, maar om de beddencentrale, stelt een woordvoerder tegenover deze site.