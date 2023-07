Hond tijdens uitlaatrondje beschoten, politie brengt dier met spoed naar arts: ‘Buiten levensgevaar’

Wie schoot er met een pistool op een hond toen deze met zijn baasje in het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg liep? Na de schietpartij van woensdagavond is dat de belangrijkste vraag in het lopende politieonderzoek. ‘De hond is, zo lijkt het nu, buiten levensgevaar.’

Het is rond de klok van 21.45 uur als er op de Groeneweg een knal hoorbaar is. Het blijkt van een pistool te komen, waarbij minimaal één kogel de viervoeter raakt. Het dier, volgens omstanders een herdershond, raakt hierbij zwaar gewond. Terwijl de schutter vlucht, pakt de hondenbezitter zijn viervoeter op en loopt in de richting van de Westdijk.

De gealarmeerde politie komt met veel eenheden (waaronder ook uit Amersfoort) naar deze locatie en stuurt direct een helikopter de lucht in. Ondanks de grote zoekactie, blijkt de schutter onvindbaar.

Kogelgat

Bij de auto, waarin de hondeneigenaar het dier had gelegd na de schietpartij, is een kogelgat te zien. De politie kon hierover niets zeggen. Zij zeggen dat er geschoten is toen de hond werd uitgelaten.

En de gewonde hond? Die is in zulke kritieke toestand, dat de hondengeleider van de politie - die ingezet wordt om met zijn speurhond naar verdachten te zoeken - geen moment aarzelt en het dier meeneemt in zijn eigen auto. Er wordt niet gewacht op de dierenambulance en met gillende sirenes gaat de viervoeter naar de dierenarts.

Buiten levensgevaar

,,Op dit moment is de hond nog in leven en lijkt het dier buiten levensgevaar te zijn”, laat politiewoordvoerder Julie Jespers donderdagmiddag weten. ,,We zijn nog op zoek naar getuigen én beelden van het incident. Er is nog niemand aangehouden.”