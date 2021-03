Hondentrainster waarschuwt voor corona-honden: ‘We koersen af op nationale ramp aan bijtincidenten’

Coronavirus LIVE | Epidemiolo­gen: Virus binnen een jaar resistent voor meeste vaccins, Canada twijfelt aan AstraZene­ca

9:21 Door de problemen met het coronavaccin AstraZeneca in Europa, is er nu ook in Canada twijfel gerezen over het middel. De Canadese gezondheidsdienst adviseert om het vaccin voorlopig niet meer te gebruiken bij mensen onder de 55 jaar. En in de VS trekt het vliegverkeer weer snel aan, met één miljoen reizigers per dag. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.