Honderden agenten ontmaskeren bende mensensmokkelaars

Zo’n 900 agenten en marechaussee zijn vandaag op tientallen adressen binnengevallen in vijf landen, waaronder Nederland. Daarmee is één van de grootste netwerken van mensensmokkelaars van de afgelopen maanden ontmaskerd. Ze zouden meer dan tienduizend vluchtelingen illegaal naar Engeland hebben gebracht.

Alleen al in Nederland doorzochten politie en marechaussee meerdere panden in Helmond, Tilburg en Dongen. Daarbij is een grote hoeveelheid zwemvesten in beslag genomen die deels lagen opgeslagen in containers plus veel andere spullen die vermoedelijk werden gebruikt om het Kanaal over te kunnen steken. Ook zijn er zeven mensen aangehouden.

Duitse media melden dat de bende hun uitvalsbasis had in omgeving van Osnabrück. Hier zijn zo’n 20 loodsen en huizen doorzocht van veelal Iraaks-Koerdische smokkelaars. Er werden daar zeker 18 verdachten opgepakt. Ook in België, Frankrijk en Groot-Brittannië kwam de politie in actie. Veel vluchtelingen zouden via Calais het Kanaal zijn overgestoken.

De Duitse stad kwam in beeld van de opsporingsdiensten nadat concurrerende smokkelbendes een vete uitvochten die zou zijn begonnen in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Er werd daar in september een schot gelost, waarna er vermoedelijk als vergelding in november een aanslag werd gepleegd op het leven van een Iraakse-Koerd in Osnabrück.

De actie werd gecoördineerd door de Europese politiediensten Europol en Eurojust. Zij geven woensdag een persconferentie waarop meer details bekend worden gemaakt over de hele operatie.

De marechaussee laat weten de laatste weken steeds vaker te stuiten op auto’s en vrachtwagens waarin mensen worden gesmokkeld naar bijvoorbeeld Calais. Ook voertuigen met reddingsvesten en opblaasboten, worden van de weg geplukt.

Vorige maand werden er tijdens een grootschalige actie tegen mensensmokkel ook al 134 verdachten ingerekend. Daarbij kwamen marechaussee en agenten in actie uit Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Servië. De marechaussee verrichtte toen enkele arrestaties in Drenthe.