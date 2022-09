‘Honderden asielzoekers wachten buiten in regen in Ter Apel’

Vrijdag in hele land geen treinen door staking NS-personeel, cao-over­leg gaat echter door

De regionale staking van NS-personeel zorgt er vrijdag voor dat wederom in het hele land geen treinen rijden. Dat laat de NS vandaag weten. Eigenlijk wordt er alleen in het westen en noordwesten van het land gestaakt, maar net als vorige week bij de staking in de regio Utrecht is de impact op het totale spoornet voor de NS te groot om een fatsoenlijke dienstregeling op te tuigen.

7 september