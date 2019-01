Iedere beroepschauffeur moet om de vijf jaar medisch gecontroleerd worden voordat het rijbewijs wordt verlengd. Wie niet kerngezond is, moet vaker. Jan van Empel (65) uit Empel is al 40 jaar buschauffeur. Hij moet jaarlijks gekeurd worden wegens apneu. Hij ondervindt de janboel bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan den lijve. ,,Op 24 september ben ik begonnen met de herkeuring. Alles opgestuurd, maar begin december nog niets gehoord. Pas 20 december kreeg ik te horen dat er nog een formulier ontbrak.’’ Van Empels rijbewijs verliep 1 januari. ,,Mijn baas, Arriva, laat me nu tijdelijk andere klusjes doen. Ik schat in dat het nog wel drie weken kan duren voor ik mijn rijbewijs weer heb.’’

Klachten

,,Alleen al in december kregen we twintig klachten van leden over het CBR’’, zegt Hans van den Berg van Transport en Logistiek Nederland. ,,Hun chauffeurs zitten thuis en dat kan echt niet in de huidige arbeidsmarkt. Vroeger ging het een paar keer per jaar fout, maar alleen vanochtend al kregen we weer twee meldingen.’’

Quote We geven prioriteit aan de beroeps­chauf­feurs Irene Heldens, CBR ,,Een nieuw automatiseringssysteem is de oorzaak. Dan blijken er relevante documenten niet zichtbaar. Als wij gaan bellen met het CBR wordt het snel opgelost, maar dat is natuurlijk een noodoplossing. Het zou niet nodig hoeven te zijn.’’

,,We hebben het keidruk‘’, zegt Irene Heldens van het CBR. In 2018 verwerkte het bureau 650.000 gezondheidsverklaringen, zo’n 8 procent meer dan in 2017. Daarvan waren er ongeveer 60.000 van beroepschauffeurs. ,,We doen er alles aan om te voorkomen dat beroepschauffeurs in de knel komen. Juist omdat we wéten hoe belangrijk het rijbewijs is, krijgen mensen met een groot rijbewijs prioriteit bij de afhandeling’’, aldus Heldens. ,,In 98 procent van de gevallen lukt dat binnen de termijn van vier maanden. Bij zo’n 1200 chauffeurs is dat vorig jaar niet gelukt.’’ Zij konden enkele dagen tot weken niet werken.

Wachttijd

Het CBR is bezig met de overstap van een papieren naar een digitaal systeem. Heldens verwacht dat de problemen met het systeem tot eind 2019 voortduren. ,,We roepen chauffeurs op om zo snel mogelijk te beginnen met de medische verklaring. Want als je bijvoorbeeld naar een internist moet, dan kan daar ook een wachttijd zijn.’’

Volledig scherm Frits Urselmann © Privé Heldens: ,,Voor afhandeling van gezondheidsverklaringen worden extra mensen ingezet. Ook op de zaterdagen is gewerkt om de aanvragen van de chauffeurs zo snel mogelijk te behandelen. Voor de beoordeling van de gezondheidsverklaring zijn extra artsen en medisch assistenten aangetrokken.’’

Frits Urselmann (62) baalt enorm van de perikelen bij het CBR. ,,Ik zit thuis, in plaats van op de chauffeursstoel.’’ Urselmann is boos. ,,Je bent afhankelijk van zo’n CBR dat een monopolie heeft.’’ De buschauffeur uit Tegelen zegt 120 euro per dag aan inkomen te missen. ,,Dat kan ik nu nog even opvangen met de overuren die ik maakte, maar daarna? Met mijn rechtsbijstand kijk ik of CBR aansprakelijk gesteld kan worden.’’ In oktober begon Urselmann de procedure voor zijn driejaarlijkse medische keuring vanwege diabetes 2. Hij kwam bij een internist, huisarts en oogarts. Alles was in orde en hij verstuurde alle formulieren. ,,Vervolgens is het CBR die kwijtgeraakt. Het is de bekende chaos daar.’’

Telefonisch

Chauffeurs klagen dat het vrijwel onmogelijk is om telefonisch contact te krijgen met het CBR. TLN wil dat die telefonische bereikbaarheid zo snel mogelijk verbetert.