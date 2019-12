Honderden Duitse boeren komen op de trekker naar de Achterhoek voor acties

Dode zwerver in kliko niet door misdrijf om het leven gekomen

15 december De 39-jarige man uit Muntendam die in Edam levenloos ondersteboven in een kliko werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat maakte de politie bekend. Het is niet duidelijk hoe de man precies in de afvalbak terecht is gekomen en waar hij aan is overleden. Hij leidde volgens de politie ‘een zwervend bestaan’.