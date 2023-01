Honderden klimaatactivisten bezetten A12 in Den Haag, politie grijpt in

met videoHonderden klimaatactivisten zijn rond het middaguur de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag opgelopen. Zij willen de rest van de middag de snelweg blokkeren. De politie greep na ongeveer vijftig minuten in en is overgegaan tot arrestaties.

Een groep van zo'n vijfhonderd man loopt rond 12.00 uur het wegdek op, terwijl toeschouwers ze toejuichen. Honderden anderen kijken vanaf de zijkant toe. Meerdere activisten hebben zich inmiddels al vastgeketend of vastgelijmd, zodat de politie meer werk moet verrichten om ze te verwijderen. De politie gebruikt doorgaans flessen Coca-Cola om de lijm los te krijgen.

De politie greep in eerste instantie niet in en liet de klimaatactivisten de A12 oplopen. Na ongeveer twintig minuten kwam het bevel dat de activisten van het wegdek moeten. Anders worden ze gearresteerd. ‘Demonstratie is op deze locatie niet toegestaan’, klinkt het uit een megafoon. Door aanwezige trommels, toeters en geschreeuw is het moeilijk verstaanbaar.

Na nog eens half uur gewacht te hebben, is de politie overgegaan tot arrestaties. Meerdere personen zijn door agenten aangehouden en in een stadsbus gezet. Deze zullen op een later moment naar een politiebureau rijden. Zoals gebruikelijk maken de klimaatactivisten de arrestaties niet makkelijk. Ze werken niet mee waardoor agenten ze letterlijk moeten optillen of over de grond slepen.

Eén van de opgepakte activisten is Lucas Winnips, woordvoerder van Extinction Rebellion. Winnips kreeg eerder al een gebiedsverbod waarin stond dat hij gedurende negentig dagen niet in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen. Dat heeft hij vandaag dus overtreden. De maatregel gaat hij komende dinsdag aanvechten bij de rechter.

Rond half twaalf vanochtend stroomden de demonstranten de stad binnen via het centraal station. Zoals een groepje van drie uit Amsterdam. ,,We lopen via het Malieveld”, zeggen ze. Gemeente Den Haag wil namelijk dat de demonstranten op het aangewezen grasveld gaan demonstreren. Organisator Extinction Rebellion heeft echter al laten weten hier geen gehoor aan te geven.

Zij willen namelijk de Utrechtsebaan vanmiddag bezet houden. De Utrechtsebaan is de naam van het stuk A12 in Den Haag. Het is een belangrijke verbinding en een prominente plek in de stad. Aan de ene kant van het stuk snelweg staat het ministerie van Economische Zaken, aan de overkant het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

Over het protest is deze week veel gesproken. In de aanloop naar vandaag zijn zeven leden van Extinction Rebellion opgepakt voor opruiing. Zij zijn verhoord en vervolgens weer op vrije voeten gesteld. De leden riepen via Twitter en Facebook op om vanmiddag massaal de snelweg te blokkeren. Volgens Het OM zijn ze strafbaar omdat ze aansporen tot een illegale en gevaarlijke actie. Ook burgemeester Jan van Zanen heeft zijn afkeur voor de blokkade kenbaar gemaakt. Volgens de burgemeester is Extinction Rebellion ‘op geen enkele wijze bereid om een vorm van demonstreren te kiezen die veilig is.’

In het verleden hebben activisten vaker deze weg geblokkeerd. De politie heeft vaak veel werk gehad om de demonstranten weg te voeren, mede omdat activisten zich vastlijmen aan het wegdek. Organisator Extinction Rebellion rekent deze keer op de grootste opkomst tot nu toe. Meer dan 1200 mensen hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn. Onder wie Ingeborg de Lange, die naakt zal demonstreren, en Rozemarijn van ’t Einde (30) uit Utrecht, die in haar rolstoel de weg blokkeert.

Wie mogelijk afwezig zou zijn, is de woordvoerder van Extinction Rebellion. Lucas Winnips werd vorige week opgepakt en kreeg een gebiedsverbod. Hij mag negentig dagen lang niet in de buurt van de Utrechtsebaan komen. Dat probeerde de activist nog ongedaan te krijgen via een kort geding. Maar de voorzieningsrechter kon vrijdagmiddag nog geen uitspraak doen. Gisteravond zei Winnips aan tafel bij Op1 dat hij alsnog overweegt om mee te doen aan het protest. Dat deed hij en is opgepakt door de politie.

