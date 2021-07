Honderden Limburgers met waterschade kunnen tot einde van jaar hun huis niet in

video/UPDATE Piek Maaswater verlaat Limburg, vanaf morgen zakt het water overál

19 juli Het hoge water in de rivieren is momenteel op de meeste plekken aan het zakken. Het hoogste punt van de Maas verlaat vandaag langzaam Limburg, en ook de piek in de Rijn bij Lobith is voorbij. De Nederrijn, de Waal, de Lek en de IJssel stijgen vandaag nog iets verder, maar vanaf morgen zakt het water overal. Het aantal schademeldingen na de grote wateroverlast in Limburg blijft ondertussen oplopen.