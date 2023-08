Honderden Lowlands-tickets met korting aangeboden: ‘Mensen moeten afleren om te veel te kopen’

Twee dagen voor de poorten van het Lowlands-terrein in Biddinghuizen opengaan, worden vele honderden kaartjes kaartjes voor het uitverkochte festival te koop aangeboden, voor een deel zelfs onder de officiële verkoopprijs. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is er niks geks aan de hand. Maar bij het dit jaar buitenspel gezette Ticketswap denken ze daar anders over.

Begin februari was Lowlands binnen een kwartier stijf uitverkocht, ondanks de nogal prijzige weekendtickets á 300 euro per stuk. En een paar dagen daarna was er flinke onvrede over de ‘woekerprijzen’ die werden gevraagd voor doorverkochte kaartjes. De maximale prijs voor zo'n doorverkoopticket - 360 euro plus liefst 43,20 euro door Ticketmaster gerekende administratiekosten - leidde onder meer in de politiek tot woede. De toegankelijkheid van concerten en festivals staat met dit soort prijzen op het spel, oordeelden Kamerleden.

Voor het eerst kunnen Lowlands-tickets dit jaar alleen via de officiële Ticketmaster-route worden doorverhandeld, en niet meer via bijvoorbeeld Ticketswap, tot woede van dat laatste bedrijf. Via Ticketmaster worden de laatste dagen heel wat kaarten aangeboden, zo is de zien op hun site. En wat opvalt: van woekerprijzen is geen sprake meer. Dinsdagmiddag rond half vier werden er zelfs honderden weekendtickets ónder de officiële verkoopprijs aangeboden, met minimale vraagprijzen van rond de 200 euro, met 100 euro korting dus.

‘Niet hoger dan andere jaren’

Wat is hier aan de hand? Niks geks, stelt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg. Vorig jaar werden er zo’n 6750 kaarten online doorverkocht, ruim tien procent van het totaal. ,,En nu zitten we op zo'n 3750. Het lijkt er niet op dat we nu hoger uitkomen dan in andere jaren.”

Van Eerdenburg denkt dat er twee groepen verkopers zijn. ,,De eerste groep: mensen die op het laatste moment besluiten om niet te gaan, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen. En de tweede: mensen die in februari zo blij waren dat ze door de wachtrij heen waren, dat ze meteen maar een paar extra kaarten kochten, in de verwachting dat ze die wel kwijt zouden raken. Ik hoop dat mensen dat afleren. Want nu maken sommigen er dus verlies op.”

Waar Lowlands zelf volhoudt dat dit business as usual is, denken ze daar bij het buitenspel gezette Ticketswap heel anders over. ,,Toen fans nog hun Lowlands kaarten bij ons konden verkopen gebeurde dit meestal voor minstens de originele waarde en vaak voor het door ons maximaal ingestelde verkoopbedrag van 120 procent van de aankoopprijs, zelfs nog terwijl Lowlands al begonnen was”, laat Ticketswap-directeur Hans Ober via een woordvoerder weten. ,,Alleen met slecht weer zagen we de prijzen wel eens dalen.”

Komend weekeinde wordt het juist warm. Bij het doorgaans veelgebruikte Ticketswap denken ze dan ook dat de nieuwe doorverkoopwijze via Ticketmaster de oorzaak is. ,,Fans weten dat wanneer ze op zoek zijn naar een tweedehands ticket, ze bij TicketSwap terecht kunnen", stelt de woordvoerder met enig chauvinisme. ,,Wij hebben daardoor altijd een enorme vraag naar Lowlands-tickets en we merken dat Ticketmaster daar moeite mee heeft.”

Volgens Ticketswap hebben tienduizend potentiële Lowlands-ganger bij hen aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden, mocht het bedrijf alsnog festivaltickets kunnen aanbieden. ,,Zonde, er is dus een enorme vraag.”

Bizarre situatie

Of er nu verhoudingsgewijs meer tickets voor lagere prijzen worden doorverkocht dan andere jaren, is niet keihard aan te tonen. Timo Klein, expert in mededingingsrecht, stelde in februari dat Lowlands nog veel meer dan 300 euro had kunnen vragen voor een kaartje, omdat de vraag toen zo groot was. Dat de doorverkoopprijzen nu juist lager zijn, noemt hij opvallend.

,,Wellicht is de bizarre situatie dat Ticketmaster doorverkoop alleen toelaat tot een dag voor het evenement, en niet meer daarna, hier ook een factor", verwijst Klein naar het eindtijdstip van de doorverkoopmogelijkheid, donderdagochtend om 5 uur.

Volledig scherm Onder anderen de populaire Amerikaanse zangeres Billie Eilish treedt komend weekeinde op in Biddinghuizen. © EPA

In andere jaren konden tickets ook nog worden doorverkocht als het festivalterrein al open was, nu dus niet meer. ,,Als koper zou ik hier toch zenuwachtig door worden. Dan verkoop je liever sneller voor een lagere prijs, dan het risico lopen dat je te laat bent.”

Alles volgens planning

Maar Lowlands-directeur Van Eerdenburg wuift alle kritiek gedecideerd weg. Volgens hem is er helemaal geen sprake van plotseling tanende belangstelling. ,,Alles gaat juist volgens planning, we hebben er heel veel zin in.”

Het Lowlands-terrein in Biddinghuizen gaat donderdag open. Vanaf vrijdag barst het muzikale spektakel los, met optredens van onder anderen de Amerikaanse zangeres Billie Eilish, Florence & The machine, Nothing But Thieves en De Jeugd van Tegenwoordig.