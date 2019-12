'Honderden medewerkers Schiphol klagen over ultrafijnstof'

,,Dat geeft wel aan dat de mensen die dagelijks in de ultrafijnstof moeten werken zich ernstige zorgen maken over hun gezondheid”, aldus FNV-campagneleider Schiphol, Joost van Doesburg. FNV maakt zich al langer ernstig zorgen over de gezondheid van medewerkers van Schiphol die op het platform van de luchthaven werken.



De bond wijst op onderzoek van het RIVM eerder dit jaar over de uitstoot van ultrafijnstof door de luchtvaart die voor gezondheidsproblemen zorgt bij omwonenden. De gevolgen voor werknemers in de luchtvaart zijn echter nooit onderzocht, aldus FNV. Van Doesburg vindt dat dat snel moet veranderen.



,,De Tweede Kamer heeft in oktober een motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen ook de platformmedewerkers bij het RIVM-onderzoek te betrekken. De minister moet die motie nu snel gaan uitvoeren.” Ook vindt FNV dat Schiphol met maatregelen moet komen om de uitstoot te verlagen.