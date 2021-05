Honderden mensen nemen afscheid van Roy (64) in Amsterdam: ‘Hij deed niemand kwaad en werd vermoord’

NAC-supporters wilden onwel geworden fan ‘juist helpen en beschermen’

25 mei Tal van NAC-supporters zijn boos omdat ze naar eigen zeggen onterecht de schuld krijgen van het verstoren van de hulpverlening aan een onwel geworden en later overleden fan. Het incident vond zondagavond vlak na het verloren promotieduel tegen NEC in Breda plaats. ,,We probeerden hem juist te helpen en de hulpverleners te beschermen die zijn leven probeerden te redden”, zeggen de fans.