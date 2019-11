Honderden miljoenen mensen lijden honger, Rode Kruis opent Giro 6868

Het Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend voor miljoenen mensen die honger lijden. Jarenlang was er een dalende lijn, maar nu is het aantal mensen dat onvoldoende voedsel heeft gestegen naar 820 miljoen. Vooral in Jemen, Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Zuidelijk Afrika ziet het Rode Kruis grote humanitaire problemen.

De situatie in Zambia is volgens de hulporganisatie alarmerend. Het aantal mensen dat niet verzekerd is van genoeg eten is in een maand tijd met 600.000 gestegen tot 2,3 miljoen. In het land wordt de ergste droogte in jaren voorspeld, omdat het huidige regenseizoen niet goed is gestart. Vorig jaar werd Zambia nog geteisterd door zware overstromingen, waardoor veel oogsten zijn mislukt. ,,Voordat de mensen konden herstellen van de overstromingen, zijn ze nu getroffen door de droogte. Recentelijk is er een man omgekomen toen hij zijn laatste beetje voedsel wilde beschermen en een olifant zijn oogst wilde opeten. De man is door de olifant doodgetrapt”, zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulpverlening van het Rode Kruis.

Naar verwachting is het de komende maanden voor 45 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika onzeker of ze voldoende voedsel kunnen vinden. In Jemen en Centraal Afrikaanse Republiek zijn al jaren conflicten. Bovendien leidt extreem weer tot dreigende hongersnood.

Mensenlevens redden

Het Rode Kruis wil nu hulp verlenen, zodat op tijd mensenlevens kunnen worden gered. ,,In Jemen bijvoorbeeld lijden 3,2 miljoen vrouwen en kinderen aan acute ondervoeding. Als ze het al overleven, kunnen daarna de lange termijneffecten van ondervoeding desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat we nu ingrijpen”, aldus Lahr.

Volledig scherm In Jemen bestaat door de burgeroorlog al langer een schrijnende situatie. Miljoenen mensen lijden honger. © afp

In 2017 zamelde Giro 555 ook al 35 miljoen euro in tegen honger in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië. Maar een nieuwe actie is nodig, stelt een woordvoerder van Het Rode Kruis. ,,De laatste reserves van inwoners raken op. Ze hebben niks meer om op terug te vallen. We hopen dat meer mensen aandacht hebben voor de mensen met honger in de wereld. Het lijkt erop dat ze door de rest van de wereld vergeten zijn.”