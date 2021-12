Honderden prikkers plaatsen blijmoedig boostervaccins: ‘Het voelt zo dankbaar’

Els Jonker(70) gepensioneerd jeugdarts werkt 1 dag per week op de priklocatie in Deventer.

,,Ik was eigenlijk al met pensioen, maar ik heb me toch weer aangemeld. Ik heb ervaring met grote vaccinatiecampagnes en het is mijn vak om bij te dragen aan de volksgezondheid. Wij werden wel eens het ‘dorre hout’ genoemd, maar dat dorre hout staat al de hele crisis keihard te werken. Er zijn ontzettend veel 65-plussers hier.”



Wat is het verschil nu met de boostercampagne?

,,De mensen die nu komen zijn de ouderen, zij waren in januari al blij toen ze hun eerste prik kregen. Opnieuw zijn zij blij.”



Zijn er twijfelaars?

,,Ja zeker, maar dat zijn niet de mensen die de booster halen, maar de mensen die nu pas hun eerste prik halen. Die zijn vaak zo bang geworden door wildwestverhalen op social media. Door de tijd voor ze te nemen en ze als arts uit te leggen krijg ik ze vaak wel rustig. Maar ik ga niet soebatten.”



Worden jullie als prikkers geraakt door het negatieve sfeertje rond de booster?

,,Bij de koffie hebben we het er wel over, maar wij zijn vooral heel hard aan het werk. De sfeer is leuk, we willen met zijn allen deze klus klaren. Het voelt heel goed zo concreet bij te dragen.”



Hoe lang gaat u nog door?

,,Geen idee, misschien wel tot mijn 80ste.”