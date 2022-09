Honderdste warme dag van dit jaar is een feit, komen waarschijnlijk nog heel wat dagen bij

Omdat het nog maar begin september is komen daar waarschijnlijk nog heel wat warme dagen bij, voorspelt Jaco van Wezel. De komende dagen verlopen waarschijnlijk ook warm met een minimale temperatuur van 20 graden. Pas volgend weekend zou de warme grens in De Bilt mogelijk niet gehaald worden, maar dat is nu nog onzeker.

Dit jaar konden we op 12 april de eerste officiële warme dag van het jaar noteren. Het was de enige warme dag in april op het landelijk meetstation in De Bilt. Gemiddeld telt september nog twaalf warme dagen en komt het ook in oktober meestal nog tot twee dagen met minimaal 20 graden. Uitgaande van die verwachting en op basis van het klimaatgemiddelde voor de rest van de herfst, kan het totaal voor dit jaar uitkomen rond de 115 warme dagen. Alleen in 2003 en 2018 waren het er meer, respectievelijk 116 en 132.

Twaalfde keer

Het is volgens de meteoroloog al de twaalfde keer sinds het begin van de meetreeks in 1901 dat het tot 100 warme dagen of meer in een jaar komt. ‘Gemiddeld telt een jaar in het huidige klimaat 93 warme dagen. In de vorige klimaatperiode (1981-2010) was 85 warme dagen nog normaal en in de periode 1951-1980 was 69 dagen normaal. Dit tekent de opwarming van het klimaat', aldus Van Wezel.

Van de twaalf jaren met meer dan 100 warme dagen waren er acht in deze eeuw. Door de opwarming zijn dagen met temperaturen van 20 graden of meer volgens hem mogelijk in een groter deel van het jaar en zijn warme dagen in de zomermaanden inmiddels de standaard geworden. ‘Hierdoor loopt het aantal warme dagen in een jaar gemakkelijk hoog op. In 2020 en 2018 hadden we er ook meer dan 100. In laatstgenoemd jaar werd zelfs een nieuw record van 132 dagen met maxima van meer dan 20 graden genoteerd', weet de weerman.

Zuidoosten

In het zuidoosten van het land ligt het aantal warme dagen nog veel hoger. Arcen is bezig aan een bijzondere recordreeks van aaneengesloten warme dagen die al op 2 juni begon en noteerde een zomerrecord van 91 warme zomerdagen. Op jaarbasis werd het tot en met vandaag op 118 dagen warm in Arcen.

Het record op dit weerstation staat op 146 warme dagen. Het record over alle weerstations is in handen van Gilze-Rijen met 147 warme dagen, gemeten in 2018. De kans op een nieuw record is klein. Het is niet aannemelijk dat er in de herfst nog zoveel warme dagen bijkomen.