Hondsblij in het bakkie: zij nemen hun viervoeters mee op de motor

Dinsdag was het nog 35 graden, vannacht vroor het -1,3 graden in Twente

12:12 Het mag dan afgelopen dinsdag recordwarm zijn geweest in Nederland, vannacht was daar niks meer van te merken. In Twente (op de voormalige vliegbasis) daalde rond zonsopkomst de temperatuur zelfs heel even onder nul naar -1,3 graden. Het is de eerste vorst aan de grond na het zomerseizoen.