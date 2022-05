Hondsbrutale vrouw jat auto van brug in Apeldoornse garage: ‘Je gelooft het niet zonder de video’

Tot drie weken quarantai­ne na contact met apenpokken-pa­tiënt, adviseert GGD

De GGD vraagt mensen die contact hebben gehad met of in de buurt zijn geweest van iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat er nog veel onduidelijk is over het virus.

22 mei