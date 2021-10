Hongerwinter dreigt voor duizenden wilde zwijnen op de Veluwe: ‘Enorm tekort eikels en beukennootjes’

Zwartboek over misstanden UWV: ‘Mensen komen diep in de schulden of raken hun huis kwijt

4 oktober Veel mensen komen in grote problemen door fouten van het UWV. Ze worden goedgekeurd terwijl ze ernstig ziek zijn of ten onrechte gekort op hun uitkering, waarna ze forse terugvorderingen krijgen. Daardoor raken ze in diepe schulden, moeten ze hun huis verkopen of lopen relaties stuk.