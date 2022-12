Hoofddragers en ander menselijk gedrag

met video Bibberende studenten door hoge energiekos­ten: ‘Huisbazen zetten verwarming ineens lager’

Studenten zitten massaal in de kou door de opgelopen energietarieven, leert een rondvraag van deze krant. Huisbazen zetten de verwarming extreem laag of er ontstaan ruzies binnen studentenhuizen over wat een acceptabele leeftemperatuur is.

10:06