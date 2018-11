Hoofdpijn door hedendaagse ruïne

Ruim twee ton voor blok­keer-Frie­zen

9:05 De doneeractie voor de zogeheten blokkeer-Friezen heeft meer dan twee ton opgebracht. Vanochtend waren er in totaal ruim 10.100 donaties binnengekomen die samen goed waren voor 201.200 euro. Het geld is bedoeld om een eventueel hoger beroep te bekostigen. De initiatiefnemer had al aangekondigd dat de inzameling gisteren zou stoppen.