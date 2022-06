Hoofdverdachte bouwen martelcomplex Robin van Ouwerkerk (41) na ziekbed overleden

Robin van Ouwerkerk (41), die verdacht wordt van het bouwen van het martelcomplex van de onderwereld in het Brabantse Wouwse Plantage, is dinsdag na een maandenlang ziekbed overleden aan onbehandelbare, agressieve kanker.

Van Ouwerkerk was in het verleden een belangrijk doelwit van Ridouan Taghi. Hij gold als diens rivaal en was een van de initiatiefnemers van ‘de alliantie’, waarin diverse criminele groeperingen ‘en anderen’ die het geweld zat waren één front vormden tegen Taghi.

Herseninfarct

De criminele ex-sportschoolhouder was de afgelopen dagen steeds verder verzwakt door epileptische aanvallen en een herseninfarct. Hij was sterk vermagerd en vitale delen van zijn lichaam waren sinds november al aangetast, waarna hij was vrijgelaten.

De rechtbank had zijn vervolging tot nader order opgeschort, omdat de gewezen bodybuilder fysiek en mentaal niet in staat was terecht te staan in het grote strafproces waarin zijn medeverdachten in mei straffen tot 9 jaar cel waren opgelegd. Het lag al niet in de lijn der verwachting dat zijn proces ooit zou worden hervat.

‘Behandelkamer’

De beelden van het martelcomplex dat in juni 2020 werd aangetroffen door de politie in het Brabantse Wouwse Plantage gingen de hele wereld over. Het complex bestond uit zeven zeecontainers die stonden opgesteld in een grote loods. Zes bleken te zijn ingericht als cellen – met handboeien waarmee iemand in kruispositie boven een chemisch toilet kon staan. Een zevende container was ingericht als ‘behandelkamer’ met een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden.

De politie stelde vast dat alle ruimtes nagenoeg geluiddicht waren. Wie in een cel zo hard mogelijk schreeuwde, was buiten amper te horen. Ook werden scalpels, kniptangen en een vingerklem aangetroffen.

Het complex kwam in beeld nadat opsporingsinstanties erin geslaagd waren om EncroChat te kraken, een telecomdienst die duizenden criminelen gebruikten om versleutelde berichten aan elkaar te versturen.

Geschil om miljoenen

Uit een deel van die berichten kwam een hoogoplopend conflict in de Nederlandse onderwereld naar boven. Sleutelspelers in dat conflict waren, volgens het Openbaar Ministerie, cocaïne-smokkelaar Roger ‘Piet Costa’ P. en Robin van Ouwerkerk enerzijds en de groep rondom Ali D. aan de andere kant. Het geschil zou draaien om circa 100 miljoen euro die Ali D. van Roger P. zou hebben gestolen.

Ali D. zou door de groep rond Roger P. en Van Ouwerkerk door een eigen ‘arrestatieteam’ in de containers moeten worden opgesloten. Een ander doelwit was onder meer drugshandelaar Ahmet G., op wie in 2019 al een moordaanslag was gepleegd in Amstelveen.

In het vonnis oordeelde de rechtbank dat de groep zich had beziggehouden met het plan om mensen te ontvoeren, te martelen en mogelijk te vermoorden. ,,Deze groep verdachten was van plan om op nietsontziende wijze het recht in eigen hand te nemen. Het gebrek aan respect voor de lichamelijke integriteit van anderen is schokkend,” aldus de rechtbank in het vonnis tegen Van Ouwerkerks medeverdachten in november.

Piet Costa

Opdrachtgever van de bouw van het martelcomplex Roger ‘Piet Costa’ werd veroordeeld tot 33 maanden. Dit omdat hij eerder dit jaar al werd veroordeeld tot 15 jaar voor zijn rol in een omvangrijke drugszaak. Omdat er overlap is tussen die zaak en de zaak van de martelcontainers kon hij in totaal maximaal zeventien jaar en negen maanden krijgen. Met dit vonnis is dat strafmaximum bereikt.

Hassan M., die door het Openbaar Ministerie wordt beschouwd als rechterhand van Roger P., werd vrijgesproken wat betreft de martelcontainers, maar werd alsnog veroordeeld tot 8 jaar vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook hij is al veroordeeld in de eerder genoemde cocaïnezaak. Zijn totale straf komt daarmee uit op 16 jaar.

Overige leden van de groep kregen straffen tot 9 jaar cel.