Hoofdverdachte in zaak Jumbo-topman Frits van Eerd wordt vrijgelaten

De hoofdverdachte uit Aa en Hunze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Er zijn volgens justitie ,,grote bedragen aan contant geld in beslag genomen”. Ook de bedrijven van E. worden door het OM onder de loep genomen.

Spin in het web

E. wordt gezien als spin in het web. Hij is de enige verdachte die momenteel nog in de cel zit. Van Eerd is eerder al uit voorarrest vrijgelaten, nadat hij een aantal dagen had vastgezeten. Hij trad begin oktober terug als bestuursvoorzitter van Jumbo nadat bekend was geworden dat hij verdachte is in een grootschalig witwasonderzoek.