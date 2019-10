Hoogleraar ‘einde der tijden’ hielp bij Ruinerwold-onderzoek: ‘Recherche zat met handen in haar’

De hoogleraar doet onderzoek naar groepen die ‘het einde der tijden’ verwachten en heeft samen met mensen van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam deze week meegedacht met de rechercheurs.



,,Wij zijn door de recherche benaderd met de vraag: wat moeten we hiermee?”, vertelt Lietaert Peerbolte in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. ,,Want dit is zo’n bizar verhaal. De politie zat met de handen in het haar. Dat snap ik heel goed, want probeer maar eens te achterhalen wat daar is gebeurd.”



Over hoe hij de recherche precies heeft geholpen blijft de hoogleraar geheimzinnig. ,,Ik weet niet of het verstandig is in het kader van het onderzoek. Wat ik wel kan zeggen is dat ik de politie heb kunnen helpen.”