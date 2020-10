Hoogleraar hekelt cultuur van wegkijken bij racistische incidenten van toen en nu

VIDEO Wethouder Urk opgestapt na drugsarres­ta­tie zoon: ‘Je wordt er moedeloos en depressief van’

30 september Wethouder Geert Post van de gemeente Urk heeft gisteravond in een raadsvergadering bekendgemaakt dat hij opstapt. Post was in opspraak geraakt toen zijn zoon werd gearresteerd, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto had gevonden. Daardoor kwam aan het licht dat Post vervoersmanager was bij het bedrijf van zijn zoon.