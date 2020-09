Hoogleraar: 'Ik zie geen mensen die niet meer mee willen doen, maar mensen die voetbal willen kijken’

‘Niet de beste, wel de gekste’. Het is de leus die de fanatieke Willem II-supporters sinds enige jaren vergezelt. Voor het oog der natie slaagden ze er donderdagavond bijzonder goed in om hun lijflied eer aan te doen, dat is althans de mening van veel Nederlanders. In een tijd van oplopende besmettingen en onbehagen over een groeiend aantal ziekenhuisopnames, dromden ze met een man of duizend samen bij een scherm, zingend en schreeuwend.